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GEPOSB'de 'yeşil' turnuva

SPOR 11.01.2023, 15:41
GEPOSB'de 'yeşil' turnuva

Yeşil Sanayi Satranç Turnuvaları’nın 7'ncisi Türkiye’nin çevreci OSB’lerinden Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Çevre ve iklim değişikliğine karşı sanayi kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'na uyumu yoluyla rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası'nın öncülüğünde düzenlenen ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Satranç Turnuvaları’nın yedincisi, Türkiye’nin en çevreci OSB’lerinden Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) katkılarıyla, GEPOSB Yönetim Binasında gerçekleştirildi. 

Kocaeli Sanayi Odası’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı’destekleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de işbirliğinde düzenlenen Yeşil Satranç - Yeşil Sanayi Buluşmaları GEPOSB Satranç Turnuvası’na Kocaeli dışından da katılım yoğun oldu.

200'e yakın sporcunun 4 kategoride toplam 6 maç oynadığı turnuvada ilk 10’a giren toplam 40 sporcuya ödülleri, 78 yaşında hayata veda eden plastik sektörünün duayen isimlerinden Osman Erkan’ın adının verildiği konferans salonunda verildi.

Gebze Belediyesi Başkan Vekili Sedat Çelik’in de katıldığı ödül töreninde ilk 10’a madalya, ilk 3’e kupa ve seyahat tipi satranç saati ile yine ilk 10’a GEPOSB tarafından geleneksel hale getirilen 2023 Atatürk takvimi hediye edildi.

Yeşil Satranç’ın Kurucu Koordinatörü Belma Özgen Akbay’ın ihtiyacı olan sporculara şampiyona için işadamları ve belediyeden istediği destek salonda coşkulu alkış ile desteklendi.

İLK 10’A GİRME BAŞARISI GÖSTERENLERE HEDİYELERİ VERİLDİ

Organizasyonda 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere 4 farklı kategoride maçlar düzenlendi. 8 yaş ve altı kategorisinde ilk 10’u Kocaeli ve İstanbul paylaşırken Çınar Bektaş 1., Ata Yavaş 2. ve Deniz Özyıldız 3. oldu.

İlk 3’ün kupa ödüllerini İstanbul’dan katılan ve ikinci olan Ata Yavaş’ın babası Yenal Yavaş verirken, satranç saati hediyelerini Kocaeli’den Çınar Bektaş’ın annesi verdi.

8 yaş kategorisinde diğer ilk 10’a giren sporcuların isimleri ise sırası ile şu şekilde oldu: Oğuz Kağan Öztaş, Eymen Efe Erkan, Efe Mutlu, Ahmet Orhan Gökdai, Ela Zeynep Doğan, Aras Kutlar ve Uraz Kalın. 8 yaş ve altı kategorisinin ‘Yeşil Satranç’ madalyalarını, turnuva başhakemi Cihangir Bayva verirken, GEPOSB tarafından hazırlanan özel Atatürk takvimlerini ise GEPOSB İdari İşler ve Güvenlik Yöneticisi Ufuk Daşdemir  takdim etti.

10 yaş ve altı kategorisinde ise ilk 10’da 5 Kocaeli 5 de İstanbul lisanslı sporcu yer aldı. Kategoride ilk 3’e giren Yusuf Kerem Şahin, Kuzey Bozu ve Emir Erdemir’e kupa ödüllerini Gebze Belediye Başkan Vekili Sedat Çelik verirken, satranç saati hediyelerini kategorinin 1.’si olan Kocaeli’den Yusuf Kerem Şahin’in annesi verdi. İlk 10’un ‘Yeşil Satranç’ madalyalarını kategorinin 3.’sü Emir Erdemir’in annesi Fatma Erdemir verirken ilk 10’a GEPOSB Atatürk takvimlerini Turnuva Başhakem Yardımcısı Halil Kiren takdim etti. Kategoride ilk 10’a giren diğer sporcular ise sırası ile şu şekilde oldu: “Kerem Ürüm, Melis Duru Kayğun, Kerem Karagülle, Yusuf İbrahim Kaldırım, Selim Kara, Ali Savaş Altay ve Selim Rüzgar Akşit.”

14 yaş ve altı kategorisinde ilk 10’da Kocaeli lisanslı 5 sporcu yer alırken, İstanbul’dan 2, Bursa’dan 2 ve Tokat’tan da 1 lisanslı sporcu yer aldı. İlk 3’e giren Kaan Özkan, Adnan Ulaç Öztaş ve Emin Güray Çay’a kupalarını Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz verirken, seyahat tipi satranç saati ödüllerini İstanbul’dan katılan ve kategorinin 1.’si Kaan Özkan’ın babası SUNDU. ‘Yeşil Satranç’ madalyalarını ise Kocaeli’den katılan kategorinin 2.’si Adnan Ulaç’ın annesi Yeliz Ulaç verdi, ilk 10’a özel Atatürk takvimlerini ise GEPOSB İnsan Kaynakları Sorumlusu Özge Aktaş takdim etti.  Kategoride ilk 10’a giren diğer sporcular ise sırası ile şu şekilde oldu: Mert Akbulut, Yiğit Ergün, Ömür Rıza Yeter, Efe Emir Yıldırım, Ferhat Durmuş, Yasin Emir Sukes ve Asude Zeynep Yıldırım.

Açık kategoride ilk 3’e giren Ege Serhan Yıldız, Ahmet Süha Büyükcengiz ve Rüştü Aydoğan’ın kupalarını kategorinin 1.’si Ege Serhan Yıldız’ın annesi Güler Yıldız verirken, ilk 10’un madalya ödüllerini ise 9.’sırada yer alan ve toruna İzmt’ten Gebze’ye kadar 2 gün boyunca eşlik eden babaanne Hafize Ayaz verdi. Kategoride ilk 10’a giren diğer isimler sırası ile Murat Mengücek, Abdullah Hakan Firidin, Efe Öztürk, Umut Çaklı, Hayreddin Kozan, Eren Ayaz ve Oğuzhan Fırtına olurken diğer ödülleri turnuva hakemlerinden Abdullah Kocatepe ve GEPOSB adına Ufuk Daşdemir verdiler.

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