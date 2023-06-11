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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 10 kulübe spor malzemesi yardımı
SPOR 11.06.2023, 18:02
Edirne'de Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün spor kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Keşan’daki kulüplere yapılan malzeme yardımları Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kulüplere teslim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoglu ve Serkan Bayraktar, geçtiğimiz Cuma günü Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen’i ziyaret ederek spor malzemelerini teslim aldı.
Karataşoğlu, malzemeler için Çimen nezdinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti.
Keşan’da 10 kulübe malzeme yardımı gönderildiğini belirten Çimen, tüm kulüplerin malzemelerini teslim aldıklarını belirtti.
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