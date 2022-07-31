Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Düzce’de

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı ağırladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, il genelinde bakanlıklarının yaptığı yatırımları ve çalışmaları incelemek üzere Düzce’ye geldi.

İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Baydaş, şehirde spor alanında ve gençlik için yapılan yatırımları ve çalışmaları inceleyerek bakanlık nazarında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aldı.

İl Müdürü Yazıcı, ziyaret esnasında gençlik ve spor adına proje ve taleplerini de ileterek destek istedi.

Ziyaretin sonunda ise İl Müdürü İsa Yazıcı Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’a Düzce’nin yöresel ürünlerinin bulunduğu hediyeyi verdi.