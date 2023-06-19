Gençlik festivali nefes kesti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Birecik İlçesinde düzenlenen Geleneksel 3. Gençlik Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik Belediyesi, Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan Geleneksel 3. Gençlik Festivali Birecik ilçesinde sahil kenarındaki 15 Temmuz Şehitler parkında kutlandı.
Sportif aktivitelerin yer aldığı Gençlik Festivalinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik merkezinde müzik eğitimi alan gençler sahne adlı. Piyano resitali ve müzik şöleninin gerçekleştiği festivalde gençler, doyasıya eğlendi. Festivale Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Birecik Belediye Başkanvekili Adnan Yaşar, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Halil Yavuz, STK Temsilciler ve gençler katıldı
Festival alanında çeşitli eğitim ve spor standları kuruldu. Bilgisayar ve Stem eğitimi alan öğrenciler almış oldukları kodlama eğitimini sergilediler. Resim sergisi, rölyef sergisi büyük beğeni topladı.
Festivalde çeşitli spor branşların da düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25