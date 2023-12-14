Son Dakika

Gençler bu parkurda hayallerine kavuşuyor

SPOR 14.12.2023, 15:50
Gençler bu parkurda hayallerine kavuşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen “Parkur Konya” özel yetenek hazırlık kursları, yakaladığı başarı oranıyla gençlere hayallerindeki mesleğe giden yolda destek olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Parkur Konya, fiziki yeterlilik gerektiren hazırlık kurslarında başarılar elde etmeyi sürdürüyor.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla her alanda örnek işler yaptıklarını anımsatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Parkur Konya" projesinin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine önemli bir destek sağladığını söyledi.

Bu proje ile gençleri özel yetenek sınavlarına hazırlayarak, onların gelecekteki hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemelerini amaçladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri ve bu potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için büyük bir öneme sahip. Bizler, her zaman gençlerimizin yanındayız. Onların daha iyiye ve daha güzele ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

“Parkur Konya” özel yetenek hazırlık kurslarında Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Bekçilik, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi (SUEM-ASEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Spor Lisesi sınavlarına hazırlanan adaylar fiziki yeterlilik parkurlarında büyük bir başarıya imza atıyor.

BESYO, POMEM Sınavı, Bekçilik ve Subaylık Sınavı'na hazırlanmak isteyen gençlere destek olmak amacıyla faaliyet gösteren Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları kapsamında; lise öğrencilerine yönelik düzenli olarak belirli periyotlarda Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) deneme sınavları yapılıyor.

Aynı zamanda Polislik, Bekçilik ve Askeri Okullara Hazırlık sürecinde bulunan, kilo şartını sağlayamayan bireylere, kişiye özel diyetisyen hizmeti de sağlanıyor.

Bu arada eğitimlerine başladığı 2021 yılından bu yana toplam 6 bin 200 kişinin kayıt yaptırdığı “Parkur Konya”, sınav parkurlarında yüzde 94 başarı oranını yakalandığı kaydedildi. Gençleri meslek hayallerine giden yolda sunduğu nitelikli imkanlarla yalnız bırakmayan “Parkur Konya”, 2023 yılında şu ana kadar POMEM’de 420, BESYO’da 212 kursiyer fiziki yeterlilik sınavlarında başarı gösterirken; SUEM-ASEM’de 12, bekçilikte 14, PMYO’da 69, SMYO’DA 19, MSÜ’de 9, Spor Lisesi’nde 72 aday başarı elde etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4