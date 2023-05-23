Gençler 4 farklı branşta kıyasıya yarıştı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere özel satranç, basketbol, voleybol ve yüzme turnuvası düzenledi. Eğlence ve rekabetin hakim olduğu turnuvalara katılan gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.DENİZLİ (İGFA) - “Genç Dostu Belediye” unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere özel satranç, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında turnuva düzenledi. Bu kapsamda 15-30 yaş arası 98 sporcu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gençler Satranç Turnuvası’na katıldı. Denizli’de faaliyet gösteren 10 kulüp ve 260 sporcunun katıldığı 3x3 Basketbol Turnuvası ise Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. Mini Voleybol Turnuvası ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Denizli’den 8 kulüp ve toplam 220 sporcunun katıldığı voleybol turnuvasına katılan gençler eğlence ve mücadelenin keyfini çıkardı.

8 kulüp ve 210 sporcu yüzme turnuvasında

Denizli Büyükşehir Belediyesinin gençlere özel düzenlediği yüzme turnuvasında ise 9 yaş ulusal gelişim projesi ve 10 yaş il içi vize yüzme yarışları yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde düzenlenen müsabakalara Denizli’den 8 kulüp ve 210 sporcu katıldı. Birbirinden keyifli 4 ayrı turnuvaya katılan sporcular bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.