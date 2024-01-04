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Genç yetenekler 2023'e damga vurdu

SPOR 04.01.2024, 08:04
Genç yetenekler 2023'e damga vurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 23 farklı branşta 91.970 kişiye ücretsiz spor kursu verdi. Yetenekli sporcularıyla da 2023’e damgasını vuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Denizli ve Türkiye’yi başarıyla temsil etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesi için 23 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da kenti sporla buluşturdu. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında spor tesislerinde düzenlediği ücretsiz kurslarla atletizm, badminton, bale, basketbol, buz pateni, jimnastik, çocuk zumbası, güreş, judo, karate, kayak, masa tenisi, nefes egzersizleri, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme ve zumba branşlarında eğitim verdi. “Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak” sloganı ile yıl boyunca verilen spor kursları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, toplamda 91 bin 970 kişi eğitim aldı. Spor kursları özellikle çocuk, kadın ve gençler tarafından ilgi görürken, en çok tercih edilen kurslar sırasıyla yüzme, pilates, zumba ve yoga branşları oldu.

Sporcular 2023’e damga vurdu

Öte yandan kurslarda keşfedilerek Denizli Büyükşehir Belediyespor’un lisanslı sporcusu olan sporcular da 2023 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılara imza attı. Spor Toto Süper Lig 2022’yi ikincilikle tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Down sendromlu sporcu Hacer Nur Altınok yüzmede Türkiye 2’ncisi, İbrahim Burhan 200 m. kurbağalama stilinde ve Mehmet Sarhanlı 50 m. sırt üstü, 100 m. sırt üstü ve 200 m. sırt üstünde Türkiye Şampiyonu oldu. Triatlonda Azra Selin Sert 100. Yıl Bölgesel Lig Türkiye Finali’nde Türkiye Şampiyonu, Ekin Kovan ise Türkiye 2’ncisi oldu. 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışmasına katılan okçu Abdullah Yorulmaz Türkiye 2’ncisi oldu.

Yüzmede büyük başarı

Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda yüzme takımı sporcusu Elfin Pehlivan ile Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası’na katılan Dilan Çam Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. Açık Su Yüzme Yarışları’nda Deniz Kılınç ve Eymen Utku Çavdar kendi kategorilerinde Ulusal Açık Su Türkiye Şampiyonu oldu. 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Şampiyonası’na katılan Yüzme Bayrak Takımı tüm yarışlarda bölge şampiyonu olarak adını yazdırdı. Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Reyhan Oğuz ile 2023 Para Okçuluk Federasyon Kupası’na katılan Abdullah Yorulmaz Türkiye 2’ncisi oldu. Deniz Kılınç ise Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 200 m, 400 m, 800 m ve 1500 m. serbest stillerde Türkiye Şampiyonu oldu.

“Denizli’mizi kültür, spor ve sanatla buluşturuyoruz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak” sloganı ile çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydetti. Sadece çocukların değil gençler ve yetişkinlerin de yararlanabildiği 23 ayrı branşta ücretsiz spor kursu hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Spor hayatın ta kendisidir. Spor disiplin, ekip ruhu, sağlık ve mutluluk demektir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızın daha sağlıklı ve mutlu olması için imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Spor kurslarımızdan yetişen başarılı sporcularımızı görmek de bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi. Başkan Zolan, “Denizli’mizde hiç kimsenin spor yapmaya mazereti olmasın, herkes istediği her alanda spor yapsın diye çalışıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza mutluluğu, sağlığı ve huzuru için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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