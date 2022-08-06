Genç TOFAŞ havuzda şampiyonluğu kaptı

TOFAŞ Sutopu U19 Takımı, İstanbul’da gerçekleştirilen U19 Erkekler 2. Lig müsabakaları sonucunda 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla noktaladı.BURSA (İGFA) - U19 Erkekler 2. Lig müsabakaları 28 – 31 Temmuz 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. İki grup halinde ve sekiz takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalar sonucunda ODTÜ Spor Kulübü, TOFAŞ Spor Kulübü, 35 Sutopu Yüzme Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü final müsabakalarında mücadele etti.

Final müsabakaları sonucunda Antrenör Ali Batmaz yönetimindeki Tofaş Spor Kulübü, 2021 – 2022 sezonu U19 Erkekler 2. Lig şampiyonu olurken, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise üçüncü olarak sezonu tamamladı.

Final karşılaşması sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.