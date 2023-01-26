Genç Tarzanlar Büyükçekmece'yi devirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bahçeşehir Koleji İzmir Şubesi, Basketbol Gençler Ligi 15’inci hafta maçında Onvo Büyükçekmece’yi evinde ağırladığı maçta 98-87 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi 15’inci hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bahçeşehir Koleji İzmir Şubesi Tarık Almış Spor Salonu’nda Onvo Büyükçekmece’yi ağırladı.

Karşılaşmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Asbaşkanı Hüseyin Beşok, Manisa BBSK Genel Menajeri Nihat Mala, Manisa BBSK Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da tribünde takip etti.

İlk periyot, 28-26’lık skorla konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyot ile birlikte oyuna ağırlığını koyan Genç Tarzanlar, soyunma odasına 46-43 önde gitti. Üçüncü periyotta hücumda ve savunmada üst düzey bir performans sergileyen yeşil-beyazlı oyuncular final periyoduna 70-57 önde girdi. Final periyodunda yakaladığı avantajı koruyan Genç Tarzanlar mücadeleden 98-87 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI NASIL OLDU?

Genç Tarzanlarda, Mert Ören 22 sayı, 8 asist, Akdeniz Akkanat 20 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Kerem Soyuçalı 15 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Kaan Bozkurt 14 sayı, 11 ribaunt, Burak Fehmi Kuzu 12 sayı, Mert Kocagözoğlu 6 sayı, Hasip Yiğit Güvengil, Kaan Beşok ve Musa Mert Aşkın da 3 sayı ile maçı tamamladı.