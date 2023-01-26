Son Dakika

Genç Tarzanlar Büyükçekmece'yi devirdi

SPOR 26.01.2023, 18:37
Genç Tarzanlar Büyükçekmece'yi devirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bahçeşehir Koleji İzmir Şubesi, Basketbol Gençler Ligi 15’inci hafta maçında Onvo Büyükçekmece’yi evinde ağırladığı maçta 98-87 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi 15’inci hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bahçeşehir Koleji İzmir Şubesi Tarık Almış Spor Salonu’nda Onvo Büyükçekmece’yi ağırladı.

Karşılaşmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Asbaşkanı Hüseyin Beşok, Manisa BBSK Genel Menajeri Nihat Mala, Manisa BBSK Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da tribünde takip etti.

İlk periyot, 28-26’lık skorla konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyot ile birlikte oyuna ağırlığını koyan Genç Tarzanlar, soyunma odasına 46-43 önde gitti. Üçüncü periyotta hücumda ve savunmada üst düzey bir performans sergileyen yeşil-beyazlı oyuncular final periyoduna 70-57 önde girdi. Final periyodunda yakaladığı avantajı koruyan Genç Tarzanlar mücadeleden 98-87 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI NASIL OLDU?

Genç Tarzanlarda, Mert Ören 22 sayı, 8 asist, Akdeniz Akkanat 20 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Kerem Soyuçalı 15 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Kaan Bozkurt 14 sayı, 11 ribaunt, Burak Fehmi Kuzu 12 sayı, Mert Kocagözoğlu 6 sayı, Hasip Yiğit Güvengil, Kaan Beşok ve Musa Mert Aşkın da 3 sayı ile maçı tamamladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6