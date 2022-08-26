Genç sporcular İzmir Narlıdere'de yetişiyor

İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin yaz dönemi için açtığı 'Temel Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme Kursları' sona erdi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin yaz döneminde uyuşturucu ile mücadele kapsamında dezavantajlı çocuklar öncelikli olmak üzere açtığı ‘Temel Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme’ kursları sona erdi.

Yüzme, basketbol, futbol ve voleybol branşlarında uzman eğitmenler tarafından verilen temel kursları başarıyla tamamlayan çocuklar, katılım belgelerini Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in elinden aldı.

Başkan Engin, “İlçemizin çocuklarının spor ile yetişmesini istiyoruz. İlerleyen dönemlerde daha fazla spor tesisine sahip ve başarılı sporcularıyla övünen bir Narlıdere hayal ediyoruz” dedi.

‘MİLLİ SPORCU OLACAKLAR’

Narlıdere’nin sporcu dostu bir kent olduğunu belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “İlçemizdeki, kentimizdeki ve ülkemizdeki çocukların spor ile büyümesini istiyoruz. Spor, hem bedene hem zihne büyük katkıda bulunurken aynı zamanda centilmenlik ve ahlak da aşılıyor. Sporcu yetiştirme kurslarımız bizim için çok önemli. Belediyemizin bünyesindeki voleybol kız takımımız İzmir şampiyonu oldu. Onlarla ne kadar gurur duysak az. Uzman eğitmen kadromuz ile çocuklarımız yaz ayları boyunca temel spor eğitimlerini aldı. Kursları başarıyla tamamlayan gençlerimizin arasından milli sporcular, çıkacak. Onlarla gurur duyacağız. İlerleyen dönemlerde daha fazla spor tesisine sahip ve yetiştirdiği başarılı sporcularıyla övünen bir Narlıdere hayal ediyoruz” dedi.