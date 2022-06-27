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Genç pilotlar 'Eskişehir Rallisi'ne imza attılar

SPOR 27.06.2022, 12:01
Genç pilotlar 'Eskişehir Rallisi'ne imza attılar

Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi’nde genç pilotları ile yeni başarılara imza attı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye’nin en genç takımı Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi’nde başarılı sonuçlarıyla göz doldurdu.

Castrol Ford Team Türkiye 23-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Eskişehir ETİ (ESOK) Rallisi’nde, genç pilotları ile yine pek çok başarıya imza attı.

Toplam uzunluğu 116 km asfalt zeminli 8 özel etaptan oluşan ralliyi daha önce 4 kez kazanan Avrupa Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile tam kadro yarışırken 4 çeker Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi Gençler kategorisinde birinciliği, Genel Klasman’da ise ikinciliği kazandı.

Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi, Genel Klasman’da beşinciliğe yerleşti. Gençler sınıfında Ford Fiesta R2T ile yarışan Can Sarıhan ve co-pilotu Sevi Akal ise asfalt zemindeki tecrübelerini arttırarak 3’üncülüklerini korudular.

Uzun yıllar Türkiye’de ve Avrupa’da elde ettiği deneyimleri genç pilotlara aktaran Murat Bostancı, Türkiye Rallisi’nin üçüncü ayağı Eskişehir ETİ (ESOK) Rallisi’ni gurur verici sonuçlarla tamamladıklarını belirtti. Bostancı, değerlendirmesinde aynı anda 20’nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team Türkiye bu yıl, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Co-Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu ve 2022 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu için yarışacağını, önümüzdeki etaplarda da genç pilotlarımızla beraber mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.
  2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi şöyle:

30-31 Temmuz           Kocaeli Rallisi (Toprak)
17-18 Eylül                 İstanbul Rallisi (Toprak)
15-16 Ekim                 Ege Rallisi (Asfalt)
12-13 Kasım               (Sonra Açıklanacak)

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