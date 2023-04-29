Genç kızlarda Türkiye şampiyonu Bursa oldu
Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'da Bursa Büyükşehir Belediye şampiyon oldu.BURSA (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu'nda Kırşehir'de gerçekleştirilen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu. Kırşehirspor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında rakibi Adana Totemcard Adasokağı'nı 25-24'lük skorla yenen Bursa Büyükşehir Belediye şampiyonluğa ulaştı. Final maçı sonrası düzenlenen törenle kupa ve madalyalar takdim edildi.
Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda sıralama şöyle oluştu:
1. Bursa Büyükşehir Belediye
2. Adana Totemcard Adasokağı
3. Aksaray Belediyesi Gençlik
4. Yozgat Aile Ve Sosyal Politikalar
5. Anadolu Üniversitesi
6. Elazığ Sosyal Yardımlaşma
7. Samsun Hentbol
8. Kastamonu Dinamik
Final ve sıralama maçlarından alınan sonuçlar şöyle:
Kastamonu Dinamik 20-22 Samsun Hentbol Spor Kulübü (Yedincilik Maçı)
Anadolu Üniversitesi - Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Beşincilik Maçı)
Yozgat Aile Ve Sosyal Politikalar 35-36 Aksaray Belediyesi Gençlik (Üçüncülük Maçı)
Adana Totemcard Adasokağı 24-25 Bursa Büyükşehir Belediye (Final Maçı)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Eyüpspor
|34
|59
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Keçiörengücü
|33
|50
|10. Bandırmaspor
|32
|50
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
|2. M.City
|31
|73
|3. Newcastle
|32
|62
|4. M. United
|31
|60
|5. Tottenham
|33
|54
|6. Aston Villa
|33
|54
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|32
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Wolves
|34
|37
|14. Bournemouth
|33
|36
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|33
|28
|20. Southampton
|33
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|31
|50
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|31
|46
|8. Osasuna
|32
|44
|9. Rayo Vallecano
|32
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Sevilla
|31
|41
|12. Mallorca
|31
|40
|13. Celta Vigo
|31
|39
|14. Real Valladolid
|31
|35
|15. Almeria
|32
|33
|16. Valencia
|31
|33
|17. Cadiz
|31
|32
|18. Getafe
|31
|31
|19. Espanyol
|31
|28
|20. Elche
|32
|16