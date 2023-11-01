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Genç bisikletçilere Balkanlarda madalya yağmuru

SPOR 01.11.2023, 18:13
Genç bisikletçilere Balkanlarda madalya yağmuru

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen “Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası” Türkiye'nin gurur veren başarılarıyla sona erdi. Organizasyonda Pist Bisikleti Milli Takımı ve Kulüp takımlarımız muhteşem performanslarıyla 20 madalya kazanarak unutulmaz bir başarı elde etti.İSTANBUL (İGFA) -Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 27-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya Milli Takımları ve Kulüp takımlarının katılımı ile gerçekleşti.

Şampiyonada Türkiye'yi 23 Yaş Altı Erkekler kategorisinde Doğukan Arıkan, Genç Kadınlar kategorisinde Buse Ertekin, Lydia Turan ve Semanur Kiriş, Genç Erkekler kategorisinde de Ramazan Yılmaz, Mehmet Emin Çiçek, Mustafa Tarakçı, Muhammed Ali Sünbül, Mustafa Said Erdemli, Emre Kaplan ve Ali Küçük temsil etti.

Genç bisikletçiler gösterdikleri üstün performanslarla dikkatleri üzerlerine çekti. İlklerin ve rekorların şampiyonası olarak tarihe geçen etkinlikte, Türk bisikletçileri büyük bir özveriyle yarıştı.

GENÇ ERKEKLER'DE TEAM PURSUİT YARIŞINDA TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLDU

Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası’nda Genç Erkekler kategorisinde 4 km Team Pursuit yarışında; Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakçı, Mustafa Said Erdemli ve Ali Küçük'ten oluşan takımımız, 4:11:57'lik derecesiyle gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye rekorunu kırarak birincilik elde etti. Bu zaferde Bulgaristan ve Yunanistan'ı geride bırakarak Türk sporunun yükselen değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Team Sprint Genç Erkeklerde Muhammed Ali Sünbül, Emre Kaplan ve Mehmet Emin Çiçek’ten oluşan takımımız Bulgaristan ve Yunanistan’ın ardından 3. sırayı elde etti.

Başarılarını sürdüren sporcularımız, disiplinlerinde zirveye oynayarak Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettiler. Lydia Turan, Semanur Kiriş, Buse Ertekin’den oluşan takımımız, Team Sprint Genç Kadınlar kategorisinde Yunanistan’ın ardından ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu., gücünü tüm dünyaya gösterdi. Genç Kadınlar Sprint yarışı ise yine ilklere sahne oldu. Genç Kadınlar Madison’da ise Open yarışta Bulgar partneri ile yarışan sporcumuz Lydia Turan altın madalyanın sahibi oldu.

KÜRSÜDE İKİ TÜRK BİSİKLETÇİ

Şampiyonanın ilk gününde madalyaya doymayan Türkiye, Genç Erkekler Scratch yarışında iki bisikletçi ile kürsüde yerini aldı.

16 sporcunun yarıştığı Genç Erkekler Scratch yarışında Ramazan Yılmaz birinciliği alırken Mustafa Tarakçı da Yunan rakibinin önünde çizgiyi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında elde edilen başarılardan dolaylı çok mutlu olduklarını belirterek, "Ramazan Yılmaz, katılığı tüm yarışlarda Balkan Şampiyonu oldu. U19 sporcularımız, hem Gençler hem de Elit Kategoride Team Pursuit Türkiye Rekoru kırdılar. 19 yaş altı sporcularımızın başarısı ve elde ettiğimiz derecelerle 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefi yolunda takım takip branşında da madalya kovalamak için ümit verdi. Bu muazzam başarılarla, sporcularımız toplamda 9 Altın, 7 Gümüş ve 4 Bronz olmak üzere 20 madalya kazanarak Balkan Şampiyonaları tarihindeki en büyük başarılarından birine imza attılar. Tüm sporcularımızın, antrenörlerimizin, kulüplerimizin emeklerine sağlık. Genç bisikletçilerimizin aldığı tarihi başarı “Türk Bisikletini Büyütüyoruz” vizyonumuzun en önemli göstergesi" diye konuştu.

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