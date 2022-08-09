Genç Atlar Şampiyonası Kocaeli’de

Büyükşehir ve Gebze Atlı Spor Kulübü işbirliğiyle binicilikte 2022 Genç Atlar Türkiye Şampiyonası, Kocaeli’de gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) -Türkiye Binicilik Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Atlı Spor Kulübü işbirliği ile 2022 Genç Atlar Türkiye Şampiyonası, Gebze Atlı Spor Kulübü binicilik tesislerinde yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu şampiyonada 11 kulüp ve ferdi katılım ile toplam 37 sporcu 12 farklı baremde 100 startın verildiği yarışmalar televizyonlardan da canlı olarak yayınlandı. Yarışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Başiskele, Derince, Gölcük, Çayırova, Kartepe belediyeleri ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştir. Yarışmaları Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, KASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze Atlı Spor Kulübü Başkan Halit İpek takip etti.

“ŞAMPİYONAMIZ BAHAR HAVASINDA GEÇTİ”

Herkesin takdirini alan bu organizasyona ev sahipliği yapan Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek konuşmasının başında sporun başkenti Kocaeli sloganı ile bir vizyon ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. İpek, “Kocaeli’de ilk kez Genç Atlar Türkiye Şampiyonası’nı Gebze Atlı Spor Kulübü binicilik tesislerinde gerçekleştirmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Çok zor ve bir o kadar da sıkıntılı bir süreç yaşayarak geldik. Bir bahar havasında gerçekleşen yarışmada, en iyi ve güzel ev sahipliğini yapmanın haklı gururunu yaşayarak verdik” dedi. İpel, 2023 yılında hedeflerinin Atatürk kupasının Kocaeli’de yapılmasını sağlamak olduğunu da ifade etti.