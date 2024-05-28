Genç  Aslanlarspor, BAL’a çıktı

Genç Aslanlarspor, 2023-2024 Sezonu Edirne Süper Amatör Ligi’ni şampiyon tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. Edirne Süper Amatör Küme’nin 2023-2024 sezonu play-off müsabakaları tamamlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig Play –Off final maçında Osmanlıspor ile Genç Aslanlar karşı karşıya geldi. 25 Kasım Stadı’nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor'u 2- 0 yenen Genç Aslanlarspor, Bölgesel Amatör Lig ( BAL) yükseldi. 25 Kasım Stadı’nda oynanan maçı her iki kulübün yöneticileri izledi.

Genç Aslanlarspor'un başarısında, BAL Ligi’ne yükselmede önemli katkıları bulunan Edirneli oyuncular Tugay Sülün, Mert Yıldırım, Onur Istık, Ecrin Saylan, Umut Güçsüz ve Murat Yeşilnar'ın yer aldığı kadronun etkisi büyük oldu.