Genç Aslanlarspor, BAL’a çıktı
Genç Aslanlarspor, 2023-2024 Sezonu Edirne Süper Amatör Ligi’ni şampiyon tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi Edirne Süper Amatör Küme’nin 2023-2024 sezonu play-off müsabakaları tamamlandı
Genç Aslanlarspor, 2023-2024 Sezonu Edirne Süper Amatör Ligi’ni şampiyon tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. Edirne Süper Amatör Küme’nin 2023-2024 sezonu play-off müsabakaları tamamlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig Play –Off final maçında Osmanlıspor ile Genç Aslanlar karşı karşıya geldi. 25 Kasım Stadı’nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor'u 2- 0 yenen Genç Aslanlarspor, Bölgesel Amatör Lig ( BAL) yükseldi. 25 Kasım Stadı’nda oynanan maçı her iki kulübün yöneticileri izledi.
Genç Aslanlarspor'un başarısında, BAL Ligi’ne yükselmede önemli katkıları bulunan Edirneli oyuncular Tugay Sülün, Mert Yıldırım, Onur Istık, Ecrin Saylan, Umut Güçsüz ve Murat Yeşilnar'ın yer aldığı kadronun etkisi büyük oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21