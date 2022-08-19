Gemlik Zeytini Basketbol Turnuvası programı belli oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Gemlik Zeytini Basketbol Turnuvası'na ilişkin programda müsabakaların tarihleri belli oldu.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Akran Gemlik Basketbolun ev sahipliğinde, Gemlik Belediyesi işbirliği ile geleneksel hale gelen Gemlik Zeytini Basketbol Turnuvası, bu yıl Fenerbahçe Safiport , Samsunspor ve Semt77 Yalova spor katılımı ile 13-14-15 Eylül tarihlerinde Gemlik İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Misli.com Türkiye Basketbol 1 ligi 2022-2023 Sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenecek Gemlik Zeytini Basketbol Turnuvası Akran Gemlik, Fenerbahçe Safiport , Samsunspor ve Semt77 Yalova sporun takımın katılımı ile Gemlik’te yapılacak Gemlik Zeytini Basketbol Turnuvasın programı belli oldu.

Buna göre takvim şöyle:

13 EYLÜL 2022 SALI 1. MAÇ 14:30 AKRAN GEMLİK -SAMSUNSPOR

2.MAÇ 17:30 SEMT 77 YALOVASPOR – FENERBAHÇE SAFİPORT 14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA 1. MAÇ 14:30 SAMSUNSPOR –SEMT77 YALOVASPOR

2.MAÇ 17:30 FENERBAHÇE SAFİPORT –AKRAN GEMLİK 15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE 1. MAÇ 14:30 SAMSUNSPOR -FENERBAHÇE SAFİPORT

2.MAÇ 17:30 AKRAN GEMLİK-SEMT 77 YALOVASPOR