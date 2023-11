Gemlik Basketbol potada ilk galibiyetini aldı

TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Türkiye Basketbol 2. Ligi üçüncü hafta mücadelesinde sahasında Bordo Sportif RS’yi 84-77 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde üçüncü haftasında TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol sahasında Bordo Sportif RS ile karşı karşıya geldi.

Gemlik Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Can Çevikel, Hamza Çelik, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle başlayan Bursa ekibi, çeyrek başında rakip sayılarına Ömer Alp Engin, Sarp Ali Özaydemir ve Can Çevikel ile karşılık vererek 5-2 öne geçti. Ömer Alp Engin ve Evren Demirci’nin sayıları sonrası Sarp Ali Özaydemir ve Can Çevikel’in üçlükleriyle 7. dakikada skoru 19-8’e taşıyan ev sahibi takım, Ali Taşkın ve Ömer Alp Engin’in sayılarıyla ilk çeyreği 25-11 üstünlükle kapattı.

İkinci periyoda Şafak Edge’nin üçlüğüyle başlayan rakip takım karşısında Ali Taşkın ve Hamza Çelik’in sayılarıyla 14. dakikada farkı çift hanelerde (32-21) tutan Gemlik Basketbol, Efe Postel, Sarp Ali Özaydemir ve Ömer Alp Engin’in skor katkısıyla soyunma odasına 42-33 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe hızı bir başlangıç yapan TOFAŞ’ın pilot takımı, Can Çevikel, Ömer Alp Engin ve Hamza Çelik’in basketleriyle 24. dakikada farkı 15’e çıkardı: 55-40. Bu bölümde 9-0’lık seri bulan konuk takım, 26. dakika sonunda farkı 6’ya (55-49) çekerken, bu seriye Ömer Alp Engin’in üçlüğü son verdi. Çeyrek sonunda Hamza Çelik, Sarp Ali Özaydemir ve Efe Postel ile skor üreten Gemlik Basketbol, son periyoda 67-56 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyot başında Efe Postel ve Ali Taşkın’ın basketleriyle durumu 70-60 yapan Yeşil Kırmızılılar, Bordo Sportif’in sayılarına engel olamayınca bitime 4.12 kala fark 5’e inerken, kalan sürede hata yapmayan Gemlik Basketbol, Hamza Çelik ve Ömer Alp Engin’in basketleriyle parkeden 84-77 galip ayrıldı.

Bordo Sportif RS karşısında Gemlik Basketbol’da Ömer Alp Engin 21 sayı; Can Çevikel 15 sayı; Hamza Çelik 13 sayı; Ali Taşkın 12 sayı; Sarp Ali Özaydemir 11 sayı ve Efe Postel 10 sayıyla oynadı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, ligin 4. hafta mücadelesinde 24 Kasım Cuma günü deplasmanda High Touch HT ile karşılaşacak. Caferağa Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak.