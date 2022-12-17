Gemlik Akran Fenerbahçe'yi geçemedi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi 11.Hafta maçında AKRAN Gemlik Basketbol, Fenerbahçe Koleji DS Energy'ye evinde 16 sayı farkla mağlup ayrıldı.Feyzi SARIKAYA/GemlikLife (BURSA İGFA) İlk dakika Devante Foster 3'lüğüyle başladı, devamında Jeremy Shapperd 2liğiyle devam etti. Mücadelenin alevlendiği ilk anlardan itibaren Akran Gemlik FB Kolejinin sayı atmasına izin vermemekte bütün gayretini gösterdi. Mücadelenin ilk 5 dakikası hücumda ve savunmada aktif performansıyla 1'nci periyodu Akran Gemlik Gökhan Şirin'in üçlüğüyle periyodu 26-24 önde tamamladı.

Çekişme ikinci çeyrekte de sürdü, 4. dakika 35-34 Fenerbahçe Koleji galibiyetiyle geçildi. D'Shawn Schwartz ile skor üreten Fenerbahçe Koleji 7. dakikada skoru 39-34'e getirdi. İlk devre iki sayı isabetinde 15-11 fark yapan Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona ererken Gemlik 3 sayı bölgesinden yüzde 15 (2/13) isabet bulabildi.

Üçüncü periyodun 4. dakikasında fark 10 sayıya (60-50) yükseldi, Akran Gemlik Eray Akyüz'ün zorlama birebirleriyle ile oyuna tutunmaya çalıştı. Fenerbahçe Koleji son periyoda 68-60 önde girdi.

Tempoyu yüksek tutan ve top kayıplarını göze alan Fenerbahçe 6 dakika kala farkı 12 sayıya (80-68) çıkardı. 2 dakika kala skoru 90-77'ye getiren Fenerbahçe Koleji karşılaşmayı 97-81 kazandı.