Gelibolu ve Anafartalar Veteranlar Aytaç Cinci'de yarı finalde

Aytaç Cinci Anma Turnuvası’nda B Grubu’nda önceki akşam oynanan Anafartalar Verteranlar-Uzunköprü Veteranlar maçı ile bu gruptaki karşılaşmalar tamamlandı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Bu grupta 1.olan Gelibolu Veteranlar ile önceki akşam oynanan maçta Uzunköprü Veteranlar’ı 3-1 yenen Anafartaşar Veteranlar grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak yarı finale kalan 2.takım olarak adını yazdırdı.

İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’in de forma giydiği ve son dakikalarında oyuna dahil olduğu karşılaşmanın ardından Anafartalar Veteranlar takımı soyunma odasında yarı finale kalmanın sevinci ve coşkusu yaşandı.

Anafartalar Veteranlar’ın 2 golünü İsmail Atik kaydederken, diğer golü de Uzunköprü Veteranlar kendi kalesine attı.