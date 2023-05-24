Geleneksel Türk Okçuluğu'nda şampiyonlar belli oldu

Okul Sporları faaliyet programında yer alan ve Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları atletizm tamamlandı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Okul Sporları kapsamında spor kenti Afyonkarahisar’da müsabakalar hız kesmeden devam ediyor.

Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği Müsabakalarına 70 ilden 93 takım 1800 sporcu katılım sağladı.

Karşılaşmalar neticesinde genç kızlar takım kategorisinde Tokat Yılmaz Kayalar Fen Lisesi birinci, genç erkekler takım kategorisinde Samsun Akpınar Fen Lisesi birinci oldu. Genç erkekler bireysel kategoride Tokat Yılmaz Kayalar Fen Lisesi sporcusu Semih Ege Ateş birinci, genç kızlar bireysel kategoride ise Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcusu Ayşenur Mertoğlu birinci oldu.

Heyecan dolu müsabakalar sonrasında gençler kategorisinde dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ile kupaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.