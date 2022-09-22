Geleneksel Türk Okçuları İstanbul'da yarıştı... İkinci Bursa'dan

İstanbul Ümraniye Belediyesi'nce her yıl düzenlenen “Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali’nin” 6.sı Ümraniye Belediyesi Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde yapıldı. Bursalı Emir Yalçıntaş ikinci oldu.BURSA (İGFA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Geleneksek Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışmada birinciliği Kocaeli Öncü Spor Kulübünden İbrahim Ethem Lafçı alırken, Bursa’dan Atıcılar Tekkesi'nden Emir Yalçıntaş İkinci oldu.

Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörlerinden Coşkun Yalçıntaş, "Sporcularımız; Türk kültürünün, üstün disiplin ve ahlakıyla yetişirken, sporun kaynaştırıcı, sosyalleştirici, ruhen ve bedenen eğitici yönüyle de gelişimlerini sağlamaktadırlar. Bu gün burada Geleneksel Türk Okçuluğuna gönül veren sporcularımızın müsabakalarını izledik. Her geçen gün halkımızın ilgisinin arttığı bu spor dalına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize dereceyi getiren Emir yavrumuza ve takım arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Hediye takdimi ve protokol konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.