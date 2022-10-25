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Geleneksel okçulukta Sakarya farkı
SPOR 25.10.2022, 15:03
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık ve Okçuluk sporcusu Afranur Hücaptan, Geleneksel Türk okçuluğu alanında düzenlenen Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak altın madalyaya hak kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık ve Okçuluk sporcusu Afranur Hücaptan, Konya’da düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarına damga vurdu.
Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen 12-13 yaş Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda boy gösteren minik sporcu, sergilediği performansla 97 sporcu arasından Türkiye birincisi olarak altın madalyaya hak kazandı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalara ilgi yoğun oldu.
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|7
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|2
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|11
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|12
|23
|4. Newcastle
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|15
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|14
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|12
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|12
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|12
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|12
|12
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|12
|11
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|11
|9
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|12
|9
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|12
|9
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|11
|31
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|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
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|20
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|11
|12
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