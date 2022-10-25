Geleneksel okçulukta Sakarya farkı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık ve Okçuluk sporcusu Afranur Hücaptan, Geleneksel Türk okçuluğu alanında düzenlenen Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak altın madalyaya hak kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık ve Okçuluk sporcusu Afranur Hücaptan, Konya’da düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarına damga vurdu.

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen 12-13 yaş Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda boy gösteren minik sporcu, sergilediği performansla 97 sporcu arasından Türkiye birincisi olarak altın madalyaya hak kazandı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalara ilgi yoğun oldu.