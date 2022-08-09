Geleceğin yelken sporcu kızları İzmir Narlıdere'de yetişecek

İzmir'de Narlıdere Belediyesi, eğitime ve spora olan koşulsuz desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Uzun bir sahil şeridine sahip ve denizle iç içe olan Narlıdere, kendi yelken sporcularını yetiştirecek.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve İTK Yelken Spor Kulübü işbirliği ile geleceğin yelken sporcuları yetişecek.

19 Ağustos’a kadar yapılacak başvuruların ardından 20-21 Ağustos tarihlerinde denizde gerçekleştirilecek seçmeler doğrultusunda Narlıdere’de yaşayan ve 7-14 yaş aralığındaki 16 kız sporcu ücretsiz olarak yetiştirilerek yelken sporuna kazandırılacak.

ve eğitime her zaman destek verdiklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere, denizle iç içe bir kent. Böyle bir coğrafyaya sahip kentimizde yelken sporcularının yetişmesini istiyoruz” dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kız çocuklarının yelken sporuna kazandırılmasını amaçlayan proje kapsamında yüzme bilme şartı ile 19 Ağustos’a kadar aileler, başvurularını Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kurslar biriminden ve online olarak www.narlidere-bld.gov .tr adresinden yapabilecek.

Değerlendirmelerin ardından belirlenen aday sporcular, 20-21 Ağustos tarihlerinde İTK Yelken Spor Kulübü’nün tesislerinden denize açılacak. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak seçmeler, denizde gerçekleştirilecek.