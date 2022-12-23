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Geleceğin şampiyonları yetişiyor

SPOR 23.12.2022, 07:27
Geleceğin şampiyonları yetişiyor

Başkentte sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesinin özellikle çocukların spora teşvik edilmesi için ASKİ Spor Kulübü ile hayata geçirdiği “300 Çocuk 300 Sporcu” projesi yoğun ilgiyle devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentte çocukların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirdiği “300 Çocuk 300 Sporcu” projesi yoğun ilgi görüyor. ASKİ Spor Kulübü’nün 13 farklı spor branşında verdiği eğitimlerden 4 binden fazla çocuk yararlanıyor.

ASKİ Spor’un en çok başarı sağladığı güreş dalında milli takım antrenörleri eşliğinde verdiği ve haftada 3 gün gerçekleşen eğitimlere 800 çocuk katılıyor.

Spor yapmaya uygun çocuklar; güreş, yağlı güreş, jimnastik, tekvando, karate, judo, boks, kick boks, halter, yüzme, badminton, tenis ve masa tenisi dallarında uzman antrenör ve eğitmenler tarafından eğitim alıyorlar.

Projenin gördüğü yoğun ilgi üzerine spor eğitimi almak isteyen çocukları ve aileleri geri çevirmediklerini ve branş sayısını artırdıklarını belirten ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar,  “Ankara’da spor adına yapılabilecek ne varsa burada hocalarımızla ve AR-GE birimindeki teknik heyetimizle beraber gerçekleştiriyoruz. 4 binin üzerinde çocuğumuz var. Lokomotif sporumuz güreş başta olmak üzere 13 branşta sporcu yetiştiriyoruz. Burada çocukları sporla bütünleştirmek, onlara hizmet etmek gerçekten çok büyük bir onur ve gurur… Bünyemizde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları rol-model sporcularımız var. Onları çalıştıran hocalarımız, çocuklarımızı gençlerimizi de çalıştırıyorlar. İşte biz burada çocuklarımızı sporla buluşturup nice Tahalar, nice Rızalar yetiştirmek istiyoruz.  Bu anlamda bize her zaman desteğini esirgemeyen Onursal Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

AİLELERDEN VE SPORCU ÇOCUKLARDAN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Rıza Kayaalp & Taha Akgül Spor Kompleksi’nde gerçekleşen antrenmanlarda ter döken çocuklar ve onları izlemeye gelen aileleri, spora ve sporcuya verdiği destekler dolayısıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Hande Alagöz (Veli): “Çocuklarımız enerjilerini doğru ve güzel bir şekilde tüketiyorlar. Boş işlerle uğraşmaktansa diğer arkadaşlarını da buraya getirerek birlikte spor yapıyorlar. Her türlü bedensel eğitimi de alıyorlar. Biz çok memnunuz. Mansur Başkan’a teşekkür ederiz.”   

-Nihal Uçar (Veli): “15 aydır bu eğitimlere devam ediyoruz. Çocuklarımız hem sosyal hem de fiziksel açıdan olumlu yönde gelişiyorlar. Buradaki hocalarımız milli takım hocalarımız. Hepsine ve Mansur Başkan’a ayrı ayrı teşekkür ederim.”

-Cahit Temur (Veli): “ASKİ Spor çok önemli ve kıymetli bir hizmet yapıyor. Özellikle çocukların bilgisayar başından kalkmadığı bir dönemde gençlerin ruh ve beden sağlığı için yapılmış büyük bir hizmet.”

-Aslan Şerif (Veli): “Biz Rusya’dan geldik. Dünyanın en önemli güreş okulları Rusya’da. Biz buraya geldiğimizde iyi bir tesis bulamıyorduk. ASKİ Spor’a gelip bu tesisi gördüğümüzde şaşırdık doğrusu. Bu seviyede, bu kalitede tesis Rusya’da bile zor bulunur. Minder çok yüksek kalite bir minder, antrenörler 10 numara ve çocuklarla çok ilgililer. İnanıyorum ki buradan dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” 

-Azra Coşkun: “2 kardeşimle birlikte 8 aydır güreş eğitimi alıyoruz. Ben daha önce jimnastik eğitimi de almıştım. Hayalim güreşçi olmak. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyorum, onları çok seviyorum.”

-Abdullah Efe Çelik: “Mansur Başkan’ımız bizim için ‘300 Çocuk 300 Sporcu’ projesini başlattı. Bunun için ona çok teşekkür ederiz. Burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ü kendime örnek alıyorum. Onlar da bizimle birlikte burada çalışıyor, burada antrenmana geliyorlar.”   

-Osman Murat Baş: “Burada hocalarımız çok sıkı, bizleri sürekli denetliyorlar. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül idollerim. Biz de burada yetişip, onlar gibi dünyaya adımızı duyurmak istiyoruz.”

-Ali Gülpınar: “Antrenmanlar çok güzel geçiyor. Haftada 3 gün geliyorum. Burada bize çok iyi bir eğitim veriliyor.”

-Cem Can Kurt: “İlk sportif aktiviteye burada başladım. Yeni arkadaşlar edindim burada. Hocalarımız bize çok emek veriyor, çok ilgileniyorlar. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Bize kıyafetten ayakkabıya kadar her şeyi veriyorlar.”

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