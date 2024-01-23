Geleceğin şampiyonları pist bisikletinde yetişecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu eğitim programlarına bir yenisini ekledi. Konya Olimpik Velodromu'nda başlatılan "Pist Bisikleti Gelişim Projesi Temel Eğitim Kampı" ile genç yetenekleri keşfetmeye ve geliştirmeye devam edecek.KONYA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye’de bisiklet sporunu tabana yayma ve ülkemizi bisiklet ülkesi yapma vizyonu ile genç sporculara yönelik eğitim programlarına bir yenisini ekledi.

Avrupa Şampiyonasında alınan başarıların yarattığı etki ile gün geçtikçe ilginin arttığı pist bisikleti disiplininde sporcu gelişim projesine 2024 yılı ilk döneminde 120 genç bisikletçi katılıyor.

Konya’da İslami Dayanışma Oyunları ile ilk kez 2022 yılında kapılarını açan Türkiye’nin ilk ve tek Olimpik Velodromu’nun hizmete girmesi ardından 2023 yılında, sadece bir yıl içinde, uluslararası arenada ulaşılan madalyalarla beraber tarihi zaferler yaşadığımız pist bisikletinde yeni şampiyonların yetişmesi amaçlanıyor. Programın ilk aşamasında 2007-2008 doğumlu sporcular Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi bünyesinde görevli milli takım antrenörleri eşliğinde pist bisikleti branşında temel eğitimlere katılıyor.

2024 Ocak ayında başlatılan program kapsamında şimdiye kadar Türkiye'nin 22 farklı ilinden 3’er günlük eğitim programına katılan genç yetenekler, Türkiye Bisiklet Federasyonu “Pist Bisikleti Temel Eğitim Programı” kapsamında görev alan deneyimli antrenörler gözetiminde pist bisikleti disiplininde bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Program, genç sporcuların periyodik kamplar ve testler aracılığıyla gelişimlerinin yakından takip edilmesini sağlayarak, hazırlık kampları ve müsabakalara katılmalarına fırsat vermeyi hedefliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Pist bisikletinde geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz" dedi.

Genç sporcuların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak, pist bisikleti branşında yetenekli yeni nesiller yetiştirmek ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla düzenlenen bu eğitim programı sayesinde genç sporcuların ilk kez Velodromda antrenman yapma ve pist bisikletini daha yakında tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "2022 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla açılışını yaptığımız Konya Olimpik Velodromu ile beraber pist bisikletinde adeta altın çağımızı yaşadık. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a sporu tabana yayma vizyonlarıyla sporcularımıza sağladıkları destekler için teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Avrupa Bisiklet Biriliği 23 yaş altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nın ilk gününde Genç Erkekler “Scratch” finalinde 10 km (40 tur) mesafede düzenlenen yarışta Avrupa ikinciliği, ve “Points Race” (Puanlı Yarış) finalinde ise Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Kazandığımız madalyalar bunun bir göstergesi. Şimdi de Pist Bisikleti Temel Eğitim Programı ile genç sporcularımıza kendi ülkemizde Velodrom ile tanışma ve yarışma fırsatı verip, geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz" diye konuştu.