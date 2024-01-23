Son Dakika

Geleceğin şampiyonları pist bisikletinde yetişecek

SPOR 23.01.2024, 12:54
Geleceğin şampiyonları pist bisikletinde yetişecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu eğitim programlarına bir yenisini ekledi. Konya Olimpik Velodromu'nda başlatılan "Pist Bisikleti Gelişim Projesi Temel Eğitim Kampı" ile genç yetenekleri keşfetmeye ve geliştirmeye devam edecek.KONYA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye’de bisiklet sporunu tabana yayma ve ülkemizi bisiklet ülkesi yapma vizyonu ile genç sporculara yönelik eğitim programlarına bir yenisini ekledi.

Avrupa Şampiyonasında alınan başarıların yarattığı etki ile gün geçtikçe ilginin arttığı pist bisikleti disiplininde sporcu gelişim projesine 2024 yılı ilk döneminde 120 genç bisikletçi katılıyor.

Konya’da İslami Dayanışma Oyunları ile ilk kez 2022 yılında kapılarını açan Türkiye’nin ilk ve tek Olimpik Velodromu’nun hizmete girmesi ardından 2023 yılında, sadece bir yıl içinde, uluslararası arenada ulaşılan madalyalarla beraber tarihi zaferler yaşadığımız pist bisikletinde yeni şampiyonların yetişmesi amaçlanıyor. Programın ilk aşamasında 2007-2008 doğumlu sporcular Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi bünyesinde görevli milli takım antrenörleri eşliğinde pist bisikleti branşında temel eğitimlere katılıyor.

2024 Ocak ayında başlatılan program kapsamında şimdiye kadar Türkiye'nin 22 farklı ilinden 3’er günlük eğitim programına katılan genç yetenekler, Türkiye Bisiklet Federasyonu “Pist Bisikleti Temel Eğitim Programı” kapsamında görev alan deneyimli antrenörler gözetiminde pist bisikleti disiplininde bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Program, genç sporcuların periyodik kamplar ve testler aracılığıyla gelişimlerinin yakından takip edilmesini sağlayarak, hazırlık kampları ve müsabakalara katılmalarına fırsat vermeyi hedefliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Pist bisikletinde geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz" dedi.

Genç sporcuların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak, pist bisikleti branşında yetenekli yeni nesiller yetiştirmek ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla düzenlenen bu eğitim programı sayesinde genç sporcuların ilk kez Velodromda antrenman yapma ve pist bisikletini daha yakında tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "2022 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla açılışını yaptığımız Konya Olimpik Velodromu ile beraber pist bisikletinde adeta altın çağımızı yaşadık. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a sporu tabana yayma vizyonlarıyla sporcularımıza sağladıkları destekler için teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Avrupa Bisiklet Biriliği 23 yaş altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nın ilk gününde Genç Erkekler “Scratch” finalinde 10 km (40 tur) mesafede düzenlenen yarışta Avrupa ikinciliği, ve “Points Race” (Puanlı Yarış) finalinde ise Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Kazandığımız madalyalar bunun bir göstergesi. Şimdi de Pist Bisikleti Temel Eğitim Programı ile genç sporcularımıza kendi ülkemizde Velodrom ile tanışma ve yarışma fırsatı verip,  geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 21 35
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 21 30
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 21 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Ankaragücü 21 25
13. Alanyaspor 21 25
14. Gaziantep FK 21 22
15. Samsunspor 21 22
16. Karagümrük 21 21
17. Hatayspor 21 21
18. Konyaspor 21 20
19. Pendikspor 21 19
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6