Geleceğin milli yüzücüleri Aliağa'da yarışacak

İzmir Kulüpler Arası Yüzme Yarışları'na Aliağa ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) -Spordan sanata birçok aktiviteyi bünyesinde barındırarak 7’den 77’ye tüm Aliağalıların ortak yaşam alanı haline gelen Aliağa Gençlik Merkezi, 22 Ocak 2023 Pazar günü düzenlenecek olan İzmir Kulüpler Arası Yüzme Yarışları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Aliağa Belediyesi ile Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü iş birliğinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilecek yüzme yarışlarına İzmir’den 233 lisanslı yüzücü katılacak. Sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak yarışlar saat 09.00’da başlayacak.

Gün boyu sürecek yarışlarda; Okyanus Kolejleri Spor Kulübü, Çosa Gençlik ve Spor Kulübü, Aliağa KZY Spor Kulübü, Mavi Ege Spor Kulübü, İzmir Kahraman Spor Kulübü, Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü ile İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü’nün lisanslı yüzücüleri boy gösterecek.

7-14 yaş grubundaki yüzücülerin federasyon kuralları çerçevesinde mücadele edeceği yarışlar 4 stilde gerçekleştirilecek. Yarışlar sonunda dereceye giren takım ve sporcular için ödül töreni düzenlenecek.