Geleceğin Hasan Gemici’leri Kocaeli’de mindere çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu efsane güreşçi Hasan Gemici’nin anısına U-15 İller arası Serbest Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Her hafta sonu farklı spor dallarındaki bir turnuva ya da şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hafta da iller arası güreş turnuvasıyla ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonuna uygun sportif faaliyetlerine devam etti. Ata sporumuz olan güreşi küçük yaştaki çocuklara sevdirmek ve gelecekte iyi birer güreşçi olmalarını sağlamak amacıyla U-15 İller Arası Serbest Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yapan Büyükşehir, Hasan Gemici Spor Salonu’nda kusursuz bir organizasyona imza attı.

HASAN GEMİCİ ANISINA

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Kocaelili efsane güreşçi Hasan Gemici'nin anısına düzenlenen turnuvaya 15 ilden yaklaşık 350 sporcu katılım sağladı. Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ve profesyonel hakemlerin nezaretinde sabah başlayan turnuva akşam saatlerine kadar devam etti. Spor kenti Kocaeli’de mindere çıkan sporcular, ortaya koydukları performansları ile tribünlerden bol bol alkış aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ve Kocaelili güreş severler, minderde nefes kesen mücadeleleri izleyerek genç güreşçilerin heyecanına ortak oldu. 12 sıklette gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve para ödülleri protokol tarafından takdim edildi.