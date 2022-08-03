Geleceğin Arda'ları, Alex'leri yetişiyor

Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları öğrencilerin velilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.OSMANİYE (İGFA) - ‘Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin” sloganı ile bu yıl 12’ncisi gerçekleşen Osmaniye Belediyesi Yaz Spor Okullarında yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görüyor.

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen yaz spor okullarına her geçen gün ilgi daha da artıyor.

Şehir merkezinde belirlenen 13 farklı servis noktalarından ücretsiz olarak Osmaniye Belediyesi tarafından ulaşımı sağlanan öğrenciler eğlenceli ve dolu dolu bir yaz geçiriyorlar.

Haftada 3 gün futbol, 2 gün voleybol, basketbol, izcilik, halk oyunları, badminton, jimnastik, bocce, okçuluk, dart ve birçok branşlarda eğitimlerin devam ettiği Osmaniye Belediyesi Yaz Spor Okullarında Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticiler görev alıyor.

BAŞKAN KADİR KARA, ‘YAZ SPOR OKULLARINI ÖNEMSİYOR VE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Osmaniye Belediyesi ücretsiz 12.Yaz Spor Okulları ile ilgili Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Güçlü Türkiye’nin geleceği sevgili gençler, hepinize faydalı ve yararlı bir alanda hizmet verebilmek için yaz spor okullarını düzenliyoruz. Bu prensipten hareketle yola çıkarak siz kıymetli çocuklarımızın derslerinde göstermiş olduğu başarılarla birlikte sportif alanda da başarılı olarak güçlü nesiller yetişmesine katkı sunmak amacıyla bu imkânları sağlamaya çalışıyoruz. Bizler, o nedenle yaz spor okullarını önemsiyor ve sizler destek verdiğiniz sürece de Osmaniye Belediyesi olarak bu etkinlikleri bu önemle yapmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.