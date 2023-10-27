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Gebze’deki turnuvada finale yükselen isim belli oldu

SPOR 27.10.2023, 10:13
Gebze’deki turnuvada finale yükselen isim belli oldu

Kocaeli Büyükşehir, 31. Gebze Basın Turnuvası’nda geçtiğimiz yılın şampiyonu Gebze Belediyesi’ni yenerek adını finale yazdırdıKOCAELİ (İGFA) - Gebze bölgesinde bu yıl 31. kez düzenlenen Gebze Basın Turnuvası’nda ilk finalist Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. 16 takımın yer aldığı turnuvada ilk kez mücadele veren Büyükşehir, geçen yılın şampiyonu Gebze Belediyesi’ni yenerek adını finale yazdırdı. Turnuvanın kurumlar kategorisinde yer alan ve ortaya koyduğu futbolla izleyenlerin büyük alkışını alan Büyükşehir futbol takımı, Gebze’nin prestijli turnuvasında elde ettiği başarıyı şampiyon olarak taçlandırmak istiyor.

FİNAL BİLETİ BÜYÜKŞEHİR’İN

TÜBİTAK Marmara Teknokent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan turnuvanın yarı final maçında Gebze Belediyesi ile karşılaşan Büyükşehir, normal süresi 3-3 biten mücadeleyi penaltı atışları sonunda kazanarak adını finale yazdırdı. Büyükşehir finalde, TST Tamsan-Çayırova Belediyesi maçının galibi ile karşılaşacak. Karşılaşma önümüzdeki hafta oynanacak.

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