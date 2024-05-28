Gebze’de Off-Road heyecanı zamanı

Gebze Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan, Off-Road Festivali için geri sayım başladıKOCAELİ (İGFA) - Denizli Mahallesi’nde Denizli Göleti’nin eşsiz doğa manzarasının ev sahipliğinde düzenlenecek 2. Off-Road Festivali 1-2 Haziran tarihleri arasında nefes kesen heyecan dolu yarışlara ve mücadeleye sahne olacak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, macera tutkunlarını ve tüm Gebzeli hemşerilerini; yüzlerce aracın ve onlarca takımın nefes kesen mücadelelerine sahne olacak Off-Road Festivali’ne davet etti.