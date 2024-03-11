Gebze'nin filede hedefi Efeler Ligi

Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol takımı başarıya doymuyor. Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı ligdeki rakibi Tarım Kredi Gençliğini 3-0 mağlup ederek adını play-off’a yazdırdı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol takımı başarıya doymuyor. TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Ligi A Grubu’nda Gebze’yi başarıyla temsil eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı son olarak ligdeki rakibi Tarım Kredi Gençliğini 3-0 mağlup ederek adını play-off’a yazdırdı.

Ligde oynadığı 20 maçta elde ettiği 13 galibiyetle 41 puan toplayarak 14-16 Mart tarihleri arasında Konya’da oynanacak Efeler Ligi’ne yükselme mücadelesinde play-off yarı final 1. grubunda Depsaş Enerji Spor,Erzin Narenciyesi Yeşilkent Spor, Milas Belediye Spor ile karşılaşacak.

Rakibini farklı mağlup ederek adını play-off’a yazdıran Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “En başta söylemiştik; hedefimiz Efeler Ligi diye… Şimdi play-off’tayız. Sevinçliyiz, gururluyuz. Voleybol 1. Liginde topladığı puanlarla play-off oynama hakkı kazanan Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.