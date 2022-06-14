Gaziantep'ten Nizip Spor öğrencilerine malzeme desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Zeugma Hokey Kulübü’nün şampiyonluğu vesilesiyle Nizip Spor Lisesi öğrencilerine eşofman ve ayakkabı desteği verdi.GAZİANTEP (İGFA) - EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonu olan Nizip Zeugma Hokey Kulübü oyuncularıyla beraber 326 öğrenciye yapılan malzeme desteği Nizip Spor Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşti.

32 branşta faaliyet yürüten ve 2021-2022 yılında 732 madalya kazanan Nizip Spor Lisesi’nin öğrencileri aldığı ödüller için tebrik eden protokol, sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada Nizip’in yakaladığı başarıyla Gaziantep’e hokeyi öğrettiğini söyledi.

Nizip’in Gazi şehrin olduğu gibi ülke için çok değerli bir ilçe olduğunu anlatan Başkan Şahin, konuşmasında eğitim yatırımları ve kitaba ulaşma konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlara değindi.