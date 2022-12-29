Gaziantep'ten lise öğrencilere 'eşforman'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanlığı bünyesinde “Spor Şehri Gaziantep” hedefiyle yürüttüğü proje ile 11’inci ve 12’inci sınıfındaki öğrencilere eşofman takımı hediye ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Spor şehri Gaziantep hedefiyle yürütülen proje kapsamında dağıtımlar Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’nde başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hiçbir başarının tesadüf olmadığnı belirterek, "Türkiye Yüzyılı’nda artık Cumhuriyetimizin 101’inci yılında, hep birlikte yeni zenginliği tanımlıyoruz. Ne kadar beşeri sermayen varsa, ne kadar yetişmiş insan gücün varsa, ne kadar Arif Nihat Asya’daki gençler varsa, siz varsanız, bizim zenginliğimiz sizsiniz. Bizim aklımız sizsiniz. Siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacısınız” diye konuştu.

Şahin, engelli bakış açılarının değişmesi için dünyada söz sahibi olmaları gerektiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise, Gaziantep’te bulunan tüm 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine gereken spor malzemesi desteğini vereceklerini belirterek, “Son 3 yılda sizlerin adına Türkiye’de ve Uluslararası Arena’da 1517 tane madalya aldık. 156 tane kupa aldık. 3 tane altın kemer aldık. Spor, kültür, sanat, müzik, edebiyat alanında yapılan her çalışma kıymetli”dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ise desteklerinden dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Başkan Şahin öğrencilere hediyelerini verdi.