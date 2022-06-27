Gaziantep'te 'Yol Şampiyonası'nda ödüller sahibini buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin (GBB) katkılarıyla düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası’nda derece alan isimler kupa ve madalyalarına kavuştu.GAZİANTEP (İGFA) - Burç Kırsal Mahallesi’nde düzenlenen şampiyonada 247 sporcu 16 farklı kategoride kozlarını paylaştı. Sporcular, Büyük Erkek, U23 Erkek, Büyük Kadın, Genç Erkek, Genç Kadın, U17 Kadın ve U15 Kadın olmak üzere toplamda 7 kategoride zamana karşı yol yarışında ter dökerken 6 kategoride bireysel, 3 kategoride ise takım olarak yarıştı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonanın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu derece alan yarışmacılara ve takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

U17 KADIN TAKIM KLASMANINDA GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, BİRİNCİLİK İPİNİ GÖĞÜSLEDİ

Şampiyonada takım olarak mücadele eden Gaziantep Belediye Spor Kulübü, U17 Kadın Takım Klasmanında birincilik ipini göğüslerken Büyük Kadın Takım Klasmanında, Karaman Duru Bulgur Performans Gençlik ve Spor Kulübü ve Genç Kadın Takım Klasmanında, Sivas Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği birinci sıraya yerleşti.

Genç Erkekler Takım Klasmanında Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinci sıraya otururken Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci ve Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü Derneği üçüncü oldu. Büyük Erkekler Takım Klasmanında Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği birinci, Spor Toto Spor Kulübü Derneği ikinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği üçüncü oldu.

Şampiyona çerçevesinde zamana karşı yol yarışmalarında ise Büyük Erkek ITT’de, Ahmet Örken birincilik kürsüsüne otururken, U23 Erkek ITT’de Ali İhsan Egin birinci oldu.

Büyük Kadın ITT’de, Azize Bekar birinci, Genç Erkek ITT’de Ferhat Emişci birinci, Genç Kadın ITT’de Fatmanur Doğan birinci, U17 Kadın’da Emine Irmak Sezer birinci, U15 Kadın’da Emine Adanalı birinci oldu.

Yol Yarışı kategorilerinde ise U15 Kadın’da Emine Adanalı birinci, U17 Kadın’da Emine Irmak Sezer birinci, Genç Kadın’da Fatmanur Doğan birinci, Büyük Kadın’da Azize Bekar birinci, Genç Erkek’te Mustafa Ayyorkun birinci, Büyük Erkek’te Mustafa Sayar birincilik elde etti.