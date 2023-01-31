Gaziantep'te satranç turnuvasını kazananlar belli oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ocak Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 90’ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasının kazananları belli oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanlığı’nca 28-29 Ocak tarihlerinde Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada yarışmacılar, 7 farklı yaş kategorisinde kozlarını paylaştı. Her kategoride sıralamada ilk 3 dereceyi elde eden sporculara kupa ve madalya verildi.

Bu kapsamda 8 yaş ve altı genel kategorisinde Poyraz Şahin birinci, Mustafa Yiğit Duru ikinci, Ali Deniz Mahramanoğlu üçüncü olurken, 8 yaş ve altı kız kategorisinde, Zeynep Ecrin Pehlivan birinci, Hira Berrak Atioğlu ikinci, Zülal Kurt ise üçüncü sıraya yerleşti.

10 yaş ve altı kızlar kategorisinde Zeynep Naz Demir birinci olurken Demir’i, Elif Beril Gürkan ve Hatice Beril Kırmızıoğlan izledi. 10 yaş ve altı genel kategoride Eren Yağız Öksüzler birincilik kürsüsüne yerleşirken, Öksüzler’i, Eren Gültekin ve Ege Keresteci takip etti.

12 yaş ve altı kızlar kategorisinde Irmak Kırmızıoğlan birinci olurken, Zeynya Gözcü ikinci, Ela Su Şahinoğlu üçüncü sırada bulundu. 12 yaş ve altı genel kategoride Rohat Gözcü birinci, Murat Berat Tekatlı ikinci, Arjen Deniz Baykara da üçüncü oldu.

Turnuvanın son kategorisi açıkta ise, Muhammet Nur Kara Ali birinci, Bülent Taze ikinci, Muhammed Ahmed Alhac da üçüncülük elde etti.