Gaziantep'te öğrenciler yetenek taramasında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve çocukların spora olan ilgisini arttırmak amacıyla yürütülen yetenek taraması projesi devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Spor Şehri Gaziantep sloganıyla çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi başlatmış olduğu proje kapsamında kent genelinde ve özellikle kırsaldaki ortaokul öğrencilerine yetenek taraması yapıyor. Alanında uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde kurulan parkurlarda performans gösteren öğrenciler, başarı gösterdikleri bölümlerin spor kulüplerine yönlendiriliyor.

ÜÇ AŞAMALI ÖLÇÜMLER SONUNDA YETENEKLER BELİRLENECEK

Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak ve onları küçük yaşta spora teşvik etmek için yürütülen proje yetenekli sporcuları keşfetmeyi amaçlıyor. Bedensel ve branşa yönelik olarak yapılan üç aşamalı ölçümler sonucunda çocuklar başarılı oldukları bölümlere yönlendiriliyor ve okul dönemi boyunca uzmanlarla beraber antrenman yapma imkânı buluyor.

6. Sınıf öğrencisi Belinay Delibaşlar yapılan etkinliği çok eğlenceli bulduğunu belirterek, "Bu eğlenceli etkinliği bize sundukları için teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir etkinlik oldu yetenekli arkadaşlarımın katılmasını tavsiye ederim. Parkurlara katılmak çok eğlenceli. “ dedi.

Spor yapmayı çok sevdiğini söyleyen Umut Eymen Öztürk ise yapılan tarama programı ile ilgili şunları söyledi:” Bugün yetenek tarama ekipleri okulumuza geldi. Yaptığımız etkinlik çok eğlenceliydi. Uzun atlama, otur uzan, koşu ve engelli parkura katıldım. Bu imkânı bize verdikleri için büyükşehir belediyesine çok teşekkür ediyorum.”

Beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapan Fidan Alkan yapılan yetenek taraması uygulamasının çocukların geleceği açısından çok önemli bir adım olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Milli eğitim ve büyükşehir belediyesinin kurmuş olduğu parkurda yetenekli öğrencilerin yetenekleri keşfetmek için buradayız. Bu projeyi aslında spora yeteneği olan çocukları doğru yönlendirebilmek açısından çok yararlı buluyorum. Yetenekli çocukların spor kulüplerine yönlendirilmesi ve burada antrenmanlar yapması çok iyi. Spor şehir Gaziantep’e sporcu yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir belediyesine ve milli eğitim müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”