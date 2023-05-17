Gaziantep'te obezite kampı... 600 danışanı fazla kilolardan kurtardı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) obezite kampı, 3 yıllık süre zarfında hizmet verdiği yaklaşık 600 danışanını, fazla kilolarından kurtararak, sağlığına kavuşturdu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Obezite Kampı, yaklaşık 600 danışanını fazla kilolarından kurtardı.

2020 yılı Kasım ayından bu yana farklı kilogram kategorilerinde 20 obezite kampı düzenlendi.

594 danışanın hedeflediği kiloya ulaştığı kampta, yüzde 3 ila 5 arasında değişen oranlar üzerinden toplamda bin 689 kilo kaybı sağlandı. Ayrıca hastalıkla mücadele kapsamında 30 bin kişiye poliklinik ve saha hizmeti verildi.

Çağın sağlık problemleri arasında öne çıkan obezite hastalığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi profesyonel bir kadroyla danışanlarına hizmet veriyor. Kamp sürecinde alanında uzman doktor ve diyetisyen ekip tarafından özgün tedavi yöntemiyle hastaların gün içerisinde ateş, nabız, tansiyon ve kan şekerleri düzenli olarak takip edilerek beslenme programları hazırlanıyor.

Diyetisyenler, psikologlar, hemşireler ve spor koçları eşliğinde eğitimlerin verildiği kampta, danışanlar kampta verilen günlük programların dışına çıkmadan yeterli su tüketerek beslenme programına uygun egzersizler gerçekleştiriyor.

Eğitimler çerçevesinde üyeler, sağlıklı beslenmeyi öğrenerek; porsiyon kontrolünü, yemekleri doğru pişirme tekniklerini, öğün düzenini ve sağlıklı besinleri yaşamlarına dahil ediyor. Günlük yapılan tansiyon ve açlık kan şekeri ölçümlerinin sonucunda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artması sayesinde danışanların ölçümlerinde gözle görülür düzelmeler elde ediliyor.

OBEZİTE KAMPININ YENİ SEZONU HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR!

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay yaptığı açıklamada, 2023 yılı sezonunun haziran ayında başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Yıl içinde birçok kampla farklı kilo kategorilerindeki danışanlarla bir araya geleceğiz. Kampta, obezite hastalarının hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanmaması için kilo vermelerini hedefliyoruz. Bu doğrultuda hastalara özel program hazırlıyoruz. Özel diyet menüleri oluşturuyoruz ve fiziksel aktiveler programlıyoruz. Hastalarımız gün içinde çeşitli seanslarla fiziksel aktivelerini yapıyor. Kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın da hemşiremizce kan şekeri, tansiyon, nabız ve ateşi ölçülüyor, takipleri yapılıyor.”