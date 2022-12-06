Gaziantep'te 'engelsiz' spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında paralimpik branşlarda farkındalık amacıyla “Sevgi Her Engeli Aşar” programı düzenledi.GAZİANTEP (İGFA) - Talat Özkarslı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikle aralarında büyükşehir sporcularının da yer aldığı engelli sporcular, tekvando, karate, hemsbol, floor furling, tekerlekli basketbol, bocce, jimnastik, badminton, masa tenisi spor branşlarındaki yeteneklerini sergiledi.

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, açılışta yaptığı konuşmada her bireyin bir engelliliği olduğunu belirterek, “Örneğin ben, piyano çalmayı bilmiyorum. Piyano çalma engellisiyim. Saz çalmayı bilmiyorum, saz çalma engellisiyim. Dolayısıyla olayı bu şekilde düşündüğünüz zaman hiç birimizin birbirimizden farkı yok.” dedi.

TOLAY: BUNLARI YAPTIĞIMIZ ZAMAN ZATEN HİÇBİR ŞEYE GEREK KALMAYACAK

Empati, farkındalık, fırsat vermek ve sıradanlık kelimelerinin üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Tolay, şunları kaydetti:

“Aslında 4 tane kelime var bu kelimelerin üzerinde durmak gerekiyor. Bir tanesi empati, bunda toplumumuz yüzde 70’ler seviyesine geldi. Yani bir başkasının yerine kendini koyma alışkanlık edinebilme kabiliyeti. İkinci önemli kelime farkındalık, burada yaptığımız bir farkındalık eğilimidir. Bunu 365 güne yaymamız gerekiyor. Üçüncü önemli kelime de fırsat vermek, herkese fırsat tanındığı zaman mutlaka bir işi başaracaktır. Engellisi, engelsizi yeter ki onlara fırsat verilsin. Dördüncü kelimemiz de sıradanlık. Artık öyle bir alışkanlık haline gelmeliyiz ki, bunlar sıradanlaşmalı. Yaşamımızın her alanında meslek, öğrencilik, spor, eğitim hayatında engelli engelsiz düşünmeden herkese 3 kelimenin getirdiği en son aşamadaki sıradanlığı oturmamız gerekiyor” dedi.