Gaziantep'te 'Cup Tenis' performansları ilgi görüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların mücadeleleriyle devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde yapılan, bölgenin ve Türkiye’nin en büyük tenis organizasyonlarından biri olan turnuva, 30 Ekim tarihine kadar Gazi şehirli sporseverleri, tenis maçlarıyla buluşturacak.

Eleme maçlarının yapıldığı ilk günden bu yana sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva kapsamında 25 ve 26 Ekim’de tek erkek kategorisinde; 16 maç yapılırken çift erkeklerde 8 maç oynandı.

27 Ekim’de çeyrek final için performanslarını sergileyen tenisçiler, 28 Ekim’de çiftlerde 2 yarı final ve teklerde 4 çeyrek final maçı oynayacak. 29 Ekim’de çiftlerde final, tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak. Turnuvanın son gününde ise saat 11.00’da tek erkekler finali ardından ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

Dünya tenisinde ilk 500’deki sporcuları ve Türkiye’den de milli tenisçileri kapsayan turnuvada, Moldova, Romanya, İsviçre, İsveç, Kazakistan, İtalya, Fransa, Ukrayna, Avusturya, Polonya, Birleşik Krallık, İspanya, Avustralya, Özbekistan, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri’nin de aralarında bulunduğu 19 ülkeden 72’ye yakın profesyonel tenisçi bulunuyor.