Gaziantep'te 'Cup Tenis' başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası” lansman töreni ve yeni tenis kompleksi açılış töreni Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Uluslararası Tenis Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 30 Ekim'e kadar sürecek.

Turnuvaya dünya tenisinde ilk 500’deki sporcular ve Türkiye’den de milli tenisçileri kapsayan Moldova, Romanya, İsviçre, İsveç, Kazakistan, İtalya, Fransa, Ukrayna, Avusturya, Polonya, Birleşik Krallık, İspanya, Avustralya, Özbekistan, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri’nin de aralarında bulunduğu 19 ülkeden 72’e yakın profesyonel tenisçi katılacak.

3 KAPALI SERT KORT HİZMETE AÇILDI

Törende ayrıca tesise 5 toprak kort, 1 sert korta ek olarak 3 kapalı sert kortun açılışı protokolle birlikte yapıldı.

Açılış kurdelesini Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve il protokolü tesisi hizmete açtı.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turnuvayla birlikte tenisin “en” lerinin Gazi şehre geldiğini aktararak, “Her medeniyet burada en güçlü dönemini yaşadı. Bu şehir bu yüzden bir medeniyet şehri. Bu bölgenin kalkınması için elimizde büyük bir kültürel miras var. Geleceğe taşımak bu mirası boynumuzun borcu. İnsanımızı güzel bir şekilde yetiştirir geleceğe hazırlarsak dünyanın sözünü hep beraber söyleyeceğiz. Yeni bir çağ başlıyor. Bilgi, çevre ve insana yatırım bu çağı temsil ediyor. İşte bu yüzden bu tesisleri yaptık. 100’üncü yılımız tamamladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet bize fırsat eşitliği verdi, Mehmet Şimşekleri, belediye başkanlarımızı yetiştirdi" diye konuştu.

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, açılışlar için yaptığı konuşmada kendisi için özel ve mutlu bir gün olduğunu söyleyerek, Gaziantep'in vefa ve nezaket göstererek bir okula ve tenis kompleksine isminin verilmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti. "Bu güzel şehrimize, bu kadim kentte ekip ruhuyla 11 yıl kesintisiz hizmet onuru ve fırsatı verildi" diyen Şimşek, "Bu şehre her gelişimde ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inancım artıyor. İnanılmaz bir heyecan, enerji ve potansiyel var. Çünkü burada bir ekip ruhu var. Ekip ruhu birbirine güvenenlerin, birlikte bir vizyonu ve stratejiyi hayata geçirmek için çaba var. Gaziantep, dünyanın en önemli şehirlerinden biri" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla protokol turnuvanın açılış müsabakasını izledi.

Devamında Mehmet Şimşek sahaya inerek sporculara katıldı.

Mehmet Şimşek, Milli tenisçiler Sarp Ağabigün, Koray Kırcı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Tenis Takımı Kaptanı Bestami Boz ve Enbe Orkestrası şefi Behzat Gerçeker iki ayrı gösteri maçı yaptı.