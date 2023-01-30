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Gaziantep'te bin 500 lisanslı sporcu bisikletlerine kavuştu

SPOR 30.01.2023, 19:11
Gaziantep'te bin 500 lisanslı sporcu bisikletlerine kavuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla GBB Spor Kulübündeki bin 500 lisanslı sporcu için bisiklet dağıtım töreni düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla bin 500 lisanslı sporcuya bisiklet dağıttı.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin en modern yüzme havuzunun Gaziantep’te olduğunu dile getirdi. 

“Türkiye'nin en güzel olimpik havuzundan yetişen yeni olimpiyat şampiyonu adaylarını gördük. Artık Gaziantep'in her ilçesinde havuzlarımız var, sizler için" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bu ülkenin birbirinden yetenekli, birbirinden enerjik birbirinden cesur gençleri için. İnanıyorum ki bu havuzlardan, bu salonlardan, bu tesislerden bu şanlı bayrağımız tüm dünyada dalgalandırılacak. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletecek gençler yetişiyor. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

ŞAHİN: DERDİMİZİN DERMANI TÜRKİYE YÜZYILI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, derdin dermanının Türkiye yüzyılı olduğunu belirterek, “Gaziantep, spor şehri oluyor. Müjdeler olsun. 20 yıldan beri alanlardayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yola çıktığımızda, ‘Spor ne kaybetme üzüntüsü ne de kazanma sevincidir’ anlayışıyla hareket ettik. Sporun bir özgüven olduğu bilinciyle hareket ettik ve hizmet verdik. Bakan Kasapoğlu’nu fahri hemşerimiz yaptık. Kendisinin yanına ne zaman hangi talep ile gittiysek 5 katını, 10 katını aldık. Bu şehir Bakan Kasapoğlu’nu ayrı seviyor" diye konuştu.

Denizi olmayan Gaziantep’te yüzme şampiyonu çıkarttıklarını anımsatan Başkan Şahin, “Bu şehir birçok kulvarda kendini öne çıkartıyor. Hafta sonu Antalya’da satranç turnuvası vardı. Gaziantep bu alanda da kendini gösterdi ve birincilik unvanı elde etti. Gaziantep’in gençlerinin daha başarılı olması için bir protokol imzaladık ve yetenek taramaları yapmaya karar verdik. Hangi gencimizin hangi alanda yeteneği varsa o yönde geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle spor alanındaki başarımızı ilerleteceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin, Bakan Kasapoğlu’na forma hediye ederek, sporculara bisiklet dağıtımına geçti.

Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, ilçe belediye başkanları, il protokolü üyeleri ve sporcular katıldı.

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