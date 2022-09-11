Gaziantep'te 79 bin genç 'spor' dolu bir yaz geçirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz spor okullarıyla 79 bin gencin dolu dolu bir tatil geçirmesini sağladı.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 34 tesiste sporu tabana yaymak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla 15 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde gerekli ekipmanlar sağlanarak en üst düzeyde fiziksel, zihinsel, bedensel ve mental olarak en iyi şekilde kendilerini gerçekleştirme imkanı sağlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca verilen eğitimlerde bireylerin küçük yaştan itibaren sporla iç içe olmalarını sağlamak ve sporu toplumun bir parçası haline getirmeyi hedeflendi.

Yaz spor okulları kapsamında; yüzmede 36 bin, futbolda 6 bin, basketbolda 3 bin, hentbolda 4 bin, voleybolda 3 bin, teniste 2 bin, masa tenisinde 2 bin, badmintonda 7 bin, jimnastik 3 bin, tekvandoda 2 bin, kickboksda 3 bin, güreşte 2 bin, okçulukta 2 bin, satranç 2 bin, halk oyunları branşında ise 2 bin öğrenci bu yaz tatilinde Büyükşehir Belediyesi kurslarını tercih etti.