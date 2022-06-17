Gaziantep Meclisi'nden şampiyon kulüplere para ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu ALG Spor dahil olmak üzere Gazi şehri, ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri kupalarla gururlandıran 10 takıma para ödülü verileceğini açıkladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Dönem Toplantısı ikinci birleşimi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Mecliste, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu ALG Spor dahil olmak üzere Gazi şehri, ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri kupalarla gururlandıran 10 takıma para ödülü verileceği açıklandı.

Ödül hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, sporcuları motive etmek ve başarılarını taçlandırmak adına büyükşehir olarak şampiyon takımlara destek vereceklerini belirterek, “Takımlarımızın bulundukları lige göre ödüllerini belirledik. En üst ligde oynayıp şampiyon olan takımlara 200 bin lira, alt ligde oynayıp kupa kazanan diğer kulüplere ise 100 bin lira para ödülü vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda ALG Spor Kulübü, Gaziantep Basketbol Kulübü, Gaziantep Gençlik Doruk Spor Kulübü ve Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı’na 200’er bin Türk Lirası, Polis Kadın Hokey Takımı, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü, Nizip Zeugma Spor Kulübü, Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Asya Spor Kulübü ve Gaziantep İşitme Engelliler Spor Kulübü’ne de 100 bin lira para ödülü verilecek.