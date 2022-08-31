Gaziantep'in spora ve sporcuya desteği sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirde Amatör Spor Kulüpleri Derneği’ne bağlı 100 spor kulübünün her birine 10 bin, toplamda 1 milyon Türk lirası nakdi destek verildi.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı dönem toplantısının birinci birleşiminde karara bağlanan 1 milyon Türk lirası nakdi destek için Meclis Toplantı Salonu’nda lansman yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada, çocukları geleceğe iyi hazırlamak gerektiğini belirterek, bu meselenin yemek kadar, su kadar temel bir ihtiyaç niteliği taşıdığını söyledi.

Başkan Fatma Şahin, sporcuların toplamda 1 milyon Türk lirasını güzel günlerde harcaması dileğinde bulunarak, “Bereket çok önemli. Sevgi ve muhabbetle yapılan her şey ağız tadı getiriyor. Muhabbet ve sevgi getiriyor. En nihayetinde de bu durum, başarıyı beraberinde getiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, siz değerli gençlerimizin, sporcularımızın emrindeyiz.” dedi.

“Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. İşi baştan sıkı tutmak gerekiyor. Profesyonel spora baktığımız zaman çok ciddi paralar harcanıyor ama amatör ruhtaki heyecan ve o kalbi bakış kaybedilince Allah bereketini de alıyor. O yüzden amatör spor dediğimiz şey çok mühim. Bizi disipline ediyor. Amatör ruh bizlere stratejik bakış kazandırıyor. Bize planlamayı öğretiyor. Aslında hayat dediğimiz şey de bu. Daha baştan evlatlarımız hayatı erken yaşta spor alanında tecrübe ediyor. Kim bu süreci iyi yönetirse de geleceğinde çok daha kariyerli bir bireye dönüşüyor.”