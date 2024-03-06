Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayrıldığını duyurdu.GAZİANTEP (İGFA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır. Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.