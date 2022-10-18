Gaziantep Büyükşehir'den futbolseverlere 100 bin Passolig hediye

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, gazi şehrin takımı Gaziantep Futbol Kulübü’nü (GFK) destekleyen futbolseverlere 100 bin Passolig kartı hediye edecek.GAZİANTEP (İGFA) - “Güçlü taraftar ile zirveye” sloganıyla yola çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maçlarda tribünleri doldurmak ve kentin futbol takımına destek sağlamak için passolig kartı almak isteyen vatandaşlara destek olacak.

Vatandaşlar 17 Kasım 2022’ye kadar https://passolig.gaziantep.bel.tr/ adresinden başvuruda bulunarak passolig kartlarını ücretsiz şekilde alabilecek.

Başvurusu olumlu sonuçlanan taraftarlara kartları belirttikleri adreslere kargo yolu ile ücretsiz şekilde iletilecek.

Passolig kartı sahibi olmak isteyenler için başvuru şartları ise şöyle: 7 yaşından büyük olmak, Gaziantep ilinde ikamet ediyor olmak, Gaziantep FK logolu kart sahibi olmamak ve son başvuru tarihine kadar başvuruyu eksiksiz yapmış olmak.