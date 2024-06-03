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Gaziantep 3 Haziran farkındalığına pedal çevirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü” kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi

SPOR 03.06.2024, 08:03
Gaziantep 3 Haziran farkındalığına pedal çevirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü” kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA)  - Sürdürülebilir ulaşım, bisikletle mümkün sloganıyla hem sürdürülebilir hem de yeşil ulaşımın öneminin vurgulanması amacıyla yapılan etkinliğe yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Etkinlik iki farklı noktada yapıldı. Gaziantep Havalimanı yolu Hitit Kapısında başlayan bisiklet sürüşleri Körkün mahallesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye önünde başlayan sürüşler Festival Parkında sonlandı.

Hitit Kapısında başlayan etkinlik programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan programa ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

ERDOĞAN: SPORCULARIMIZ BU ALIŞKANLIKLAR GELİŞTİKÇE DÜNYADA VE AVRUPA’DA DAHA ÇOK DERECELER KAZANACAK

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Hitit kapısında düzenlenen programda yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bu güne özel yaptığı duyarlılık çalışmasından dolayı teşekkür ederek, “Çok değerli sporseverler, bugün bisiklet altyapısı güçlendirilmiş Gaziantep’te bisikletin günlük ulaşımda kullanılması hem spor disiplini için hem hava temizliği için hem daha sağlıklı bir yaşam için çok isabetli çok gerekli. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle bu duyarlılığı artırmak için yaptığı çalışmayı takdir ediyorum. İnşallah sporcularımız bu alışkanlıklar geliştikçe dünyada, Avrupa’da daha çok dereceler kazanacak. Bütün kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Gazianteplilere günlük hayatlarında daha çok bisiklet kullanmalarını ve hayatlarına bisikleti daha çok katmalarını istiyorum” diye konuştu.

UĞUR: 2024 YILININ SONUNA KADAR BİSİKLET YOLUMUZU 100 KM’YE ÇIKARIYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur ise Büyükşehir Belediyesi önündeki başlattığı etkinlik öncesi yaptığı konuşmada bisiklet sürmenin insan sağlığına sağladığı faydalara değinerek, “Dünya bisiklet günü bisiklet sadece yeşil ulaşımın aracı değil sağlık için en önemli unsurlardan biri. Spor özgürleştirir. Bisiklet sporu insanı daha da özgürleştirir. O anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in önderliğinde 100 binin üzerinde bisiklet dağıttık. Bisikleti dağıtırken şunu gördük. Bisiklet yollarımızın eksik olduğunu gördük. Son yıllarda 77 km bisiklet yolu yaptık. Yeterli mi yeterli değil. Başkan Fatma Şahin’in talimatıyla 2024 yılının sonuna kadar bisiklet yolumuzu 100 km’ye çıkarıyoruz. Bugün çevireceğimiz pedallar bizi sağlığa, huzura, mutluluğa götürsün” dedi.

Sporcular bisiklet sürüşünün ardından, parkta düzenlenen etkinliklere katıldı. Bisiklet atölyesi etkinliğinde 12 grup içerisinden en kısa sürede bisiklet birleştiren 3 gruba bisiklet hediye edildi. Devamında ise; müzik dinletisi, balon katlama ve bisiklet çarkı etkinleri yapıldı.

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