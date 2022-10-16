Gazi Yarı Maraton'da ödüllerine kavuştular

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin (GBB), Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğiyle kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Gazi Yarı Maratonu’nun kazananları belli oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl 25’i milli 702 aletin yarıştığı, 4’üncü Gazi Yarı Maratonu’nda parkuru önde tamamlayarak koşuyu ilk olarak bitirenler arasında kadınlarda Bahar Atalay, erkeklerde ise Sang Benard Cheruıyot birinci oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Antep Savunması’nda verilen 6 bin 317 şehidin anısına Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığı, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl “Her adımda tarih, her adımda lezzet” mottosu ile dördüncü kez gerçekleştirdiği 21 kilometre Gazi Yarı Maratonu, 10 Kilometre Yol Koşusu ve halk yürüyüşü bu yıl Bartın’da yaşanan son gelişmelerden ötürü sadece sportif alanda sürdürüldü. Ödül töreninde ise sadece isimler açıklanarak derece alan atletlere kupaları ve ödül çekleri takdim edildi.

GAZİ YARI MARATONU VE 10 KİLOMETRE YOL KOŞUSU SONUÇLARI

Gazi Yarı Maratonu genel kategoride; erkeklerde birinci Sang Benard Cheruıyot, ikinci Sezgin Ataç, üçüncü Fetene Alemu Regasa olurken; kadınlarda birinci Bahar Atalay, ikinci Fatma Karasu Demir, üçüncü Yayla Kılınç Günen oldu.

10K genel kategoride erkeklerde birinci Mervan Haykır, ikinci Salih Teksöz, üçüncü Mustafa Bakır olurken, kadınlarda sıralama Gülcan Emektar, Şükran Güneş Bayar ve Rahime Vural olarak gerçekleşti.

Görme engelli erkeklerde 10K’da Mikail Al birinci olurken, tekerlekli sandalyede Fatih Kamuz ve görme engelli kadınlarda Havva Elmalı birinci oldu.

21K kadın ve erkeklerde 1’incilere 12 bin lira, 2’ncilere 11 bin lira, 3’üncülere 10 bin lira verilirken, parkur rekorunu kıran kişi ise 5 bin lira ödül kazandı. 10 km yol koşusu ödüllerindeyse tüm kategorilerde 1’incilere bin lira, 2’ncilere 9 yüz lira, 3’üncülereyse 8 yüz lira ödül verildi. Ayrıca cinsiyete göre yaş grupları kategorisinde derece alan diğer yarışmacılar da para ödülü almaya hak kazandı. Yarı maratonu ilk sırada tamamlayanların 12 bin TL ödülün sahibi olacağı organizasyonda toplam nakit ödül tutarı 370 bin TL’yi buluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilin plaka koduna atıfla, yarı maratonu 27. sırada tamamlayan koşucuya bir kilogram baklava hediye etti.