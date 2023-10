'Gara Poşet' The Bodrum Cup'ın kazananı oldu

35'inci yılını Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla birlikte kutlayan Maximiles Black The Bodrum Cup'ta final etabı tamamlandı ve kazananlar belli oldu.MUĞLA (İGFA) -Maximiles Black 35. The Bodrum Cup, 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen son etapla tamamlandı. 100'ün üzerinde yat, 2 bine yakın yelkenci ve 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan The Bodrum Cup, 2 Ekim'de Selanik'ten başlamış, ardından Çanakkale ve İstanbul'a uğradıktan sonra Bodrum'a dönmüştü.



21 Ekim'de Bodrum - Bodrum rotasında tamamlanan son etabın ardından kazananlar belirlendi. Maximiles Black 35. The Bodrum Cup'ın kazananı Gara Poşet oldu. Bu yıl Maximiles Black 35. The Bodrum Cup kazananına takdim edilecek kupaların ana esin kaynağı, Cumhuriyetin 100'üncü yılı oldu. Ressam ve heykeltıraş Hanefi Yeter tarafından tasarlanan kupalar sahiplerine Ağanlar Tersanesi'ndeki törende takdim edildi.

Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen ödül törenine AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Maximiles Black The Bodrum Cup Komodoru David Dein ve Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Kayhan katıldı.



Ağanlar Tersanesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “35'inci kez ‘Yılın The Bodrum Cup Zamanı'nı büyük bir mutluluk ve gururla, 100'ün üzerinde yatın, 2 bine yakın yelkenci ve 10 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla tamamladık. Tam 35 yıldır kesintisiz bir şekilde gerçekleşen The Bodrum Cup'ı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının coşkusuyla birlikte yaşadık. The Bodrum Cup tarihine altın harflerle yazılacak olan bu yıl, festival 2 Ekim'de Selanik'ten her şeyin başlangıç noktası olan Atamızın doğduğu yerden start aldı. Selanik'te başladığımız yolculuğumuza, Türkiye İş Bankası Çanakkale etabıyla devam ettik ve Çanakkale Anıtı'na selam vererek İstanbul'a doğru yelken açtık. Ardından 8 Ekim'de Dolmabahçe'de Atamızı bir kez daha minnet ve saygıyla andık. Tarihi yolculuğumuz İstanbul-Bodrum etabıyla devam etti ve sonunda Bodrum'a geri dönük. Bu yıl yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, 16-21 Ekim tarihleri arasında Bodrum limanından başlayarak Çökertme ve Kissebükü'ne uzandı, ardından Bodrum'da dönerek tamamlandı. Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 35'inci yılını mümkün kılan tüm dostlarımıza en içten şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup ödül töreninde yaptığı konuşmada guletleri, tirhandilleri, aynakıçları hayatlarına sokan isimleri sayarak onlara ve kayık ustalarına olan minnetini dile getirdi.