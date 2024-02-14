Galatasaray yarın Sparta Praha'yı konuk ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off 1. Turu’nda Sparta Praha ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 15 Şubat Perşembe günü oynanacak olan müsabaka saat 20.45’te başlayacak. Maç Exxen Platformu’ndan canlı olarak yayınlanacak.İSTANBUL (İGFA) -Maçı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Onun yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Bayern München, Manchester United ve Copenhagen takımlarının bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nu üçüncü bitirerek Avrupa Ligi’ne kalan takımımız, şanlı taraftarının desteğiyle ait olduğu Avrupa arenasında ses getirmek istiyor.

Liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gücünü Avrupa’da da göstermeyi hedefliyor. İki ayaklı eşleşmenin galibi UEFA Avrupa Ligi’nde adını Son 16 Turu’na yazdıracak.

Galatasaray, Çekya ekibi ile tarihte beşinci kez karşı karşıya gelecek. Galatsaray, iki Şampiyonlar Ligi ve iki Avrupa Ligi müsabakasında karşı karşıya geldiği Praha ekibine karşı bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi ile sahadan ayrıldı. Sarı kırmızılıların evinde rakibe karşı oynadığı iki karşılaşmada ise bir galibiyet ve bir beraberlik sonucu bulunuyor.

İki takım son olarak Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Ali Sami Yen Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 5 Kasım 1997’de oynanan bu mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı. İki golü de Tugay Kerimoğlu kaydetti.

Çek Ligi’nin en formda ve kuvvetli takımı olan Sparta Praha, 20 maçta 17 galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi ile zirvede yer alıyor. Çıktığı 15 maçta 8 golü bulunan Slovak oyuncu Lukas Haraslin, rakibin en etkili oyuncusu olarak göze çarpıyor.

Maç öncesi öne çıkan istatistiksel veriler şu şekilde:

- Galatasaray ile Sparta Praha arasındaki son Avrupa kupası eşleşmesi 1997/98 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında gerçekleşti ve o sezondaki iki karşılaşmayı ev sahipleri gol yemeden kazandı.

- Sparta Praha ile oynadığı ilk üç Avrupa kupası maçını kazanamayan Galatasaray (1B 2M), son karşılaşmaya Ali Sami Yen Stadyumu'nda çıktı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı (Kasım 1997).

- Türk takımlarına rakip olduğu 10 Avrupa kupası maçının beşini kaybeden Sparta Praha (5G), bugüne kadar sadece İtalya (16), İspanya (13), İngiltere (12) ve Fransa (8) temsilcilerine daha fazla mağlup oldu.

Avrupa kupalarında çıktığı son altı çift ayaklı eleme turunun beşinde tur atlayan Galatasaray, daha önceki altı eşleşmeden de mağlup ayrılmıştı. Bu şekilde çıktığı son üç eleme turunda yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, daha uzun bir seriyi sadece Ağustos 1997-Ağustos 2000 arasında yakaladı (8 eşleşme).

Avrupa kupalarında çıktığı son iki maçı kazanan Sparta Praha, daha önceki 14 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (3G 2B 9M). Çek Cumhuriyeti temsilcisi, üst üste 3+ galibiyet aldığı son süreci Eylül-Kasım 2016 arasında yakaladı (Avrupa Ligi).

UEFA Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana grup aşamaları sonrasında galibiyet alamayan takımlar arasında en fazla maça çıkan üç takımdan biri Galatasaray (4B 4M; diğerleri PAOK ve Real Sociedad).

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçın altısını kazanan Galatasaray (3B 3M), daha önce sadece üç sezonu daha fazla galibiyetle geçebildi: 1999/2000 (9), 2009/10 (8) ve 2000/01 (7).

UEFA Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana bu turnuvada en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Türk teknik direktör Okan Buruk (%50; 5/10).